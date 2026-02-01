ご飯を待ちきれない子猫達の姿が可愛すぎると話題です。動画には「全てがかわいい」「仔猫ちゃん達かわいい！」等のコメントが寄せられ3.3万回以上再生されているようです。

【動画：ご飯を待ちきれない『2匹の子猫』→机の下からひょっこりと顔を出すと…『可愛すぎる行動』】

待ちきれない子猫達

TikTokアカウント「オレオとチロルとムギ」に投稿されたのは、ご飯を待ちきれない子猫達の姿です。子猫達は机の上に置いたお皿が気になるようで、机の下からひょっこり顔を出してきたそう。

2匹一緒に顔を出して、可愛い鳴き声で必死におねだりしながら机をぺろぺろと舐め始めたのだとか。待ちきれない姿がとても可愛い子猫達のご紹介でした。

2匹との出会い

そんな2匹はチロルちゃんとムギちゃんというお名前なんだそう。2024年11月頃、突然庭に迷い込んできたというチロルちゃん。投稿主さん宅では元々わんちゃんも飼っていたそうですが、チロルちゃんを保護することにしたといいます。

チロルちゃんは5人兄弟だったそうで、投稿主さんは兄弟の猫ちゃんをもう1匹迎えることにしたそう。その猫ちゃんがムギちゃんだったそうです。

大きくなっても仲良し

一緒にご飯を食べてお昼寝をしてすくすくと大きくなっていった2匹。先住犬のオレオくんにも見守られながら少しずつ成長していったそう。

今では綺麗な大人の猫ちゃんに成長したチロルちゃんとムギちゃん。大きくなっても仲良く一緒にお昼寝しているそうです。これからも可愛い姿で沢山の人を和ませてくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は3.3万回以上再生され「全てがかわいい」「仔猫ちゃん達かわいい！」「可愛くて泣きそう...」等のコメントが寄せられ、子猫達の姿が可愛すぎて思わず悶絶してしまうコメントが多く集まっていたようでした。

TikTokアカウント「オレオとチロルとムギ」では、投稿主さん宅のわんちゃんや猫ちゃん達の可愛い姿が投稿されています。可愛い動物たちのほのぼのとした日常のワンシーンに心癒される人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「オレオとチロルとムギ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。