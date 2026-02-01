別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位、箱根駅伝で激走した黒田朝日（青学大4年）が2時間7分3秒で3位に入った。

終盤は青学大OBの吉田と、青学大4年の黒田が日本人トップを激しく争った。38キロ過ぎに一騎打ちになると、残り1.4キロで吉田がスパート。トラックでも何とか振り切って、日本人トップの2位に入った。4秒差で黒田が続いた。

黒田は卒業後、吉田と同じGMOインターネットグループに入社。同社には青学大OBで箱根でも快走した太田蒼生もいる。

青学大の原晋監督はGMOでもEKIDENダイレクターを務めており、吉田、太田はもちろん、黒田の今後にも関わっていく。「世界を目指せる種目は、マラソンしかない」とした指揮官は、「（日本記録を）更新するのは当たり前。（2時間）3分台の領域をいち早く我がチームから複数名作っていきたい」と大迫傑が保持する2時間4分55秒の大幅更新を見据えた。

さらに「『マラソンと言えば原軍団』という形を作っていきたい」と野望を口にしていた。



