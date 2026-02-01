

山下達郎

山下達郎ソロデビュー50周年企画、ファーストソロアルバム、「CIRCUS TOWN」を50th Anniversary Editionとして4月8日にリリースすることが決定した。

オリジナルリリースは1976.12.25、New York、Los Angels にてレコーディング、24年ぶり最新リマスタリング、ボーナストラックとしてオリジナルマスターより「言えなかった言葉を」、加えて未発表3曲を含むオリジナルカラオケ5曲を収録、山下達郎本人によるライナーノーツも掲載し50thAnniversary Editionとしてリリース。

今回のリリースに際し、表題曲「CIRCUS TOWN」のMVを制作、昨年末から開設されたYouTubeオフィシャル・アーティスト・チャンネルにて2026.04.08リリース同日、公開が予定されている。

作品情報

「CIRCUS TOWN (50th Anniversary Edition)」BVCL-1519

3,080円（税込）■最新リマスタリング■山下達郎自身によるライナーノーツ■収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲（オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ５曲）＜New York Side＞01. CIRCUS TOWN02. WINDY LADY03. MINNIE04. 永遠に＜Los Angeles Side＞05. LAST STEP06. CITY WAY07. 迷い込んだ街と08. 夏の陽-BONUS TRACKS-09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.)

初CD化10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)11. WINDY LADY (Original Karaoke)12. MINNIE (Original Karaoke)

未発表曲13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲