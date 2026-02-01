俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に生出演。衆院選（8日投開票）の争点のひとつの「外国人政策」について言及した。

MCのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「蘭丸くんも海外留学してたんですよね？」と水を向けられた岸谷は「そうです。高校で4年、アメリカで。イタリアが大学で3年。まだ休学中って感じ」と話した。

外国人政策について「僕はヨーロッパ、アメリカを見ちゃったんで、規制する派ですね」と持論。

「ニューヨークだったので、移民も多いし、当然共生しているとか、すごくいいところもあるんだが。やはり文化が壊れちゃっているとか、街がめちゃくちゃになっていくとか、夜出歩けなくなってるとか。如実な変化を毎日見ちゃってた。先に失敗してくれている国がいっぱいあるので、それと同じことやる意味なくね？と思う」とした上で、「ちゃんと節度と秩序を持った政策をやってほしい」とコメントした。