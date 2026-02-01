タレントの関根勤（72）が1日放送のテレビ朝日「祝！徹子の部屋50周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」（前10・00）に出演。子役時代に共演にその凄さを驚いた人気女優を明かした。

2日で放送50周年となる「徹子の部屋」の特番で、関根は同番組の初回から1年間、視聴者参加型のクイズコーナー「フラッシュクイズ」の進行を“ラビット関根”として担当。これまでの番組を振り返りつつ、「徹子の部屋 50周年記念クイズ」に挑戦する場面も。

番組に関するクイズが入ったカプセルから関根は「番組最年少ゲスト」を引いた。「杉田かおる」「寺田心」「鈴木福」などの名前が挙がる中、正解はわずか6歳6カ月で出演した女優の芦田愛菜だった。

当時のVTRに関根も「こんな小さかったの？うちの孫と同じじゃん、絶対出られない」と驚くばかり。小学校にも上がる前のその受け答えにも「凄い、天才ですね」と感服した。

そのうえで、関根は「僕、この頃、CMやってたんですよ、一緒に。物凄い夏で暑くて、トタンみたいなスタジオだったので、暑いんですよ。で、クーラー効かないんですよ。お餅を“ギューッ”ってやる（伸ばす）んですけれども、どんなに劣悪な条件でも、一切、小言は言わないです。疲れたとか、嫌だとか、一切言わない。もう5歳ぐらいで高倉健さんでした、気持ちが」と振り返った。

これには黒柳徹子も「ほんと？」と驚き。関根は「文句言わない、凄い。他の子役大変でしたもん、文句言って。それが普通なんですよ。あの子だけは違った」と感心しきり。

さらに「今、美しい大人の女性になられて。素晴らしいですね」と続けると、黒柳も「ホントよね。かわいいよね」ともらしていた。