【ディズニープラス】2026年2月配信作品：『君がきらめく季節に』『未婚男女の効率的な出会い方』独占配信ほか
ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で、2月に配信される注目作品を一挙紹介。
【動画】2026年2月ディズニープラス配信予定作品
■2月4日（水）配信
▼『マペット・ショー』
1976〜81年に放送された名作バラエティーの50周年を記念し、『マペット・ショー』が特別エピソードとして復活。カーミットやミス・ピギーらおなじみのマペットたちが再集結し、新たな音楽やコント、ショーの舞台裏を描く。特別ゲストにはグラミー賞受賞アーティスト、サブリナ・カーペンターが登場する。
▼『ミッキーマウス クラブハウス プラス』（全28話中11話〜20話／毎週水曜配信）
9年ぶりに復活した人気シリーズ『ミッキーマウス クラブハウス プラス』の続編エピソードを配信。ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィーの仲良し5人組と、たくさんの仲間たちが、クラブハウスで楽しい時間を過ごしながら、マウスケツールでいろんな問題を解決していく。
▼『We Call It Imagineering』（全8話中1話〜７話／一挙配信）
世界中のディズニーパークを手がけるウォルト・ディズニー・イマジニアリングの舞台裏に迫るドキュメンタリーシリーズ。
■2月5日（木）配信
▼『時光代理人 -LINK CLICK-』（全12話／一挙配信）
▼『時光代理人 -LINK CLICK- II』（全12話／一挙配信）
▼『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』（全８話／毎週木曜1話ずつ配信）
2021年4月よりbilibili動画にて配信された中国発の大ヒットアニメシリーズが一挙登場。第1期・第2期（各全12話）に加え、新章「英都篇」（全8話）は毎週配信される。時間と記憶を巡るSFサスペンスと濃密な人間ドラマが高い評価を集めてきた話題作だ。
繁華街の一角に佇む「時光写真館」。そのさびれたドアの奥には、特殊な能力を持った2人の男がいた。 「撮影者の意識にリンクし、写真の世界に入ることができる能力」を持つトキと、 「その写真の撮影後12時間の出来事を把握できる能力」を持つヒカルはコンビを組み、 過去を引きずるクライアントからの依頼を解決していく。「絶対に過去の改変をしてはならない」ルールのもと依頼を遂行していた二人だが、 正義感の強いトキはつい過去に干渉してしまい、 その行動はやがて少しずつ未来を変えていく。
■2月10日（火）配信
▼『アートフル・ドジャー』 シーズン2（全8話／一挙配信）
文豪チャールズ・ディケンズの名作「オリバー・ツイスト」のキャラクターにひねりを加えたオリジナルドラマシリーズの新シーズン。腕利きの外科医アートフル・ドジャーの正体は、過去を捨てて更生しようと奮闘する元泥棒。しかし、植民地の町ポート・ビクトリーで平穏な暮らしを送るのは容易ではない。かつての師フェイギンは彼を再び強盗の世界へと引きずり込もうとし、総督の娘レディ・ベルとの関係はますます複雑に…。果たしてドジャーは、過去から逃れることができるのか？
■2月11日（水）配信
▼『占い師たちの運命バトル』（全10話／初回4話、2週目３話、3週目2話、最終1話配信）
『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』の制作陣が贈る新たなリアリティショー。占い界を代表する者たちが自らの能力が本物であることを証明すべく激突する。祈祷師、霊能者、人相占い師、タロット占い師など多様な参加者が集まり、能力を証明したり偽りを暴いたりするさまざまなミッションに挑戦する。ミッションに失敗した者は脱落し、成功した者は次のラウンドへ進む。
■2月13日（金）配信
▼『ステイ』
アフリカのスピリチュアリティを研究する作家のキアラと、元総合格闘家のマイルズ。かつては美しい愛で結ばれた２人だったが、その結婚生活は破綻していた。まさに人生のどん底にいる中、彼らは衝撃的な超自然現象を体験する。いがみ合いから一転、命懸けで共に戦うことになる。愛と勇気で絶望的な状況を乗り越えることはできるのか。
▼『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとスティッチ』
ミッキーとミニーは、ダンスパーティーに友達のスティッチがやってきて、びっくりする。
■2月20日（金）配信
▼『君がきらめく季節に』 （全12話／毎週金曜・土曜1話ずつ配信）
TBSドラマ『Eye Love You』で爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズの俳優イ・ソンギョンが共演。一流アニメーターとして活躍する夏のように明るいチャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハラン。正反対のふたりが出会う時、止まっていた時間は春のようにきらめき始める。『おつかれさま』制作スタジオ×『彼女はキレイだった』脚本家によるハートフル・ラブロマンス。
▼『スパイディ and アイアンマン：アベンジャーズ チームアップ！』
マーベルのキッズ向けアニメ。スパイディとアイアンマンはアベンジャーズと力を合わせ、街中のデバイスを支配しようとするウルトロンとグリーン・ゴブリンに立ち向かう。
▼『パラダイス』シーズン2（全8話／初回3話、以降毎週月曜1話ずつ配信）
「エミー賞」を3度受賞し、「アカデミー賞」のノミネート経験も持つ『ブラックパンサー』のスターリング・K・ブラウンが主演を務めるクライムサスペンス。世界トップの著名人や有名人らが暮らす上流階級の穏やかな住宅街が、大統領殺害という衝撃的な殺人事件によって崩壊する様子を描く。
■2月25日（水）配信
▼『ディズニージュニア アリエル：リトル・マーメイド』（全30話／一挙配信）
未就学児向けの冒険ミュージカルシリーズ。幼い人魚姫アリエルが、自分の気持ちを言葉と歌で伝え、成長していく姿を描く。おなじみのセバスチャンやフランダーに加え、新キャラクターも登場。活気あふれるカリブ海を舞台に、音楽や食、ファッション、言語、民間伝承などを通して、豊かなカリブ海文化の魅力を伝えていく。
▼『スパイディとすごいなかまたち』シーズン４（全19話中15〜19話／一挙配信）
少年ピーターは、友だちのグウェンやマイルスと、スパイディ、ゴースト・スパイダー、スピンとなって、スパイダー・チームを結成。ピンチの時には、ブラックパンサーやハルクなどアベンジャーズの助けを借りて、事件やトラブルを解決していく。街の平和を守るため、協力し合いながら勇敢に悪に立ち向かうスパイディたちの活躍を描いたアニメーション・シリーズ。
■2月26日（木）配信
▼『Scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』（全９話／初回２話、以降毎週木曜1話ずつ配信）
人気海外ドラマシリーズ『Scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』のリブート版。JDとタークが、久しぶりに一緒にスクラブを着て手術に臨む。医療は変わり、インターンも変わったけれど、2人の“ブロマンス”だけは時の試練を乗り越えてきた。新旧さまざまなキャラクターたちが、笑いと感動、そしていくつかのサプライズを交えながら、再びセイクリッド・ハートの世界を駆け抜けていく。
■2月27日（金）配信
▼『一瞬の出来事』（毎週水曜配信中）
『トイ・ストーリー』『ファインディング・ニモ』など、ディズニーピクサーアニメーション映画で、数多くアカデミー賞脚本部門ノミネートを果たしたアンドリュー・スタントンが手がけるSF実写映画。3つのストーリーが数千年にもわたって交錯し、希望と絆、そして命の循環を映し出す。主演を務めるのは、『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』のケイト・マッキノン。
■2月28日（土）配信
▼『未婚男女の効率的な出会い方』（全12話／毎週土曜・日曜1話ずつ配信）
『知ってるワイフ』ハン・ジミン×『イカゲーム』パク・ソンフン×『私のハッピーエンド』イ・ギテクが共演。人気ウェブトゥーンが原作の、2人の正反対な男性との間で揺れるオトナの三角関係ラブコメディ。
ホテルで働くイ・ウィヨンは、同僚からの信頼も厚く仕事も順調。一方で恋愛だけはいつも上手くいかず、30歳を超えた今もきちんとした恋愛経験がないまま、時間だけが過ぎていた。ある日一念発起した彼女は“効率的な出会い”を求め、大胆な婚活サバイバルに繰り出す。ウィヨンは“効率的に”真実の愛を見つけだすことができるのか!?
■配信中
▼『ザ・ビューティー 美の代償』
世界各国を舞台に「完璧な美のために人は何を犠牲にするか？」という問いを現代社会に投げかける、FX制作の新シリーズ。スーパーモデルたちが謎の死を遂げる連続事件をきっかけに、ハイファッション界の裏に隠された闇と人間の欲望を描き出すサスペンス。FBI捜査官がパリへ派遣され、事件の真相を追う中で、人々を“完璧な肉体”へと変貌させる性感染症ウイルスの存在が浮かび上がる。
その背後にいるのは、“ザ・コーポレーション”と呼ばれる巨大テック企業のカリスマ。彼は“ビューティー”と呼ばれる奇跡の薬を極秘に開発し、自らが築いた巨大な富の帝国を守るためなら手段を選ばず、凄腕の暗殺者“ザ・アサシン”を放って捜査官たちに牙をむいていた。人類の未来を変える脅威を阻止するためにパリ、ベネチア、ローマ、ニューヨークを駆け巡るエージェントたちは、目的を遂げることができるのか…。
