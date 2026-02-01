黒柳徹子、『徹子の部屋』は「少なくとも100歳までは共にやりたい」
タレントの黒柳徹子（92）が、2月1日に自身のインスタグラムを更新し、「みなさん、いつも応援してくださってありがとうございます おかげ様で『徹子の部屋』は始めてから、この2月で50年になりました」と感謝とともに報告した。
番組が節目の年を迎えて「50年前に『徹子の部屋』を始めた時は、考えてもいない事でした。一年も続けば嬉しいと、思っていたくらいですから。確かに、その間に色々なことがありました。でも、いつも『徹子の部屋』は、そばに居てくれました」と感慨深げに回想。
続けて「あと何年『徹子の部屋』と一緒に居られるか分かりませんが、少なくとも100歳までは共にやりたいと思っています」と宣言すると、「いつも力づけてくださる皆さまに本当に感謝しています 『徹子の部屋』 住人 黒柳徹子 愛を込めて」と締めくくった。
