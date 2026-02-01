平野ノラ、手作り“応援ジャージ”に反響「凄すぎる!!」「愛あふれてますね」「グッズ化してほしい」
お笑いタレントの平野ノラ（47）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“応援ジャージ”を披露した。
【動画】「凄すぎる!!」「「グッズ化してほしい」手作りの“応援ジャージ”を披露した平野ノラ
投稿では「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES初日！女子の試合でした」と報告。特別番組に出演した平野は、「最高に盛り上がり夢のような時間でした 個人的にはサーブを打つ中田久美ヘッドコーチを拝めたのが感動バブリー！」とおなじみのフレーズで感想をつづった。
また、「この日のために、SVリーグジャージを制作」とオリジナルのジャージを手作りする様子を動画でアップ。「全24チームのグッズを集めて、ロゴやマスコットキャラクターをコラージュして全て縫い付けました！」と作り方を明かし、「母にも手伝ってもらいながら何とか着るだけで元気になるパワージャージ完成！間に合った 平野自体にはスポンサーは付いてませんが、背中空いてます！大募集！」とユーモアたっぷりにつづった。
続けて「明日の男子オールスター戦も選手にインタビューさせていただます 試合後すぐの地上波ダイジェスト番組も選手と一緒に出演します！最後まで目が離せない！瞬き禁止〜!!!」と呼びかけ、「あらためてバレーボールがこんなに楽しまれ愛されているのに感動した1日でした」と締めくくった。
この手作りジャージに、元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さんが「すごすぎます」と反応したほか、ファンからは「えー!!かわいすぎる」「テレビで見ていて凄い服着てるな！と思ってましたが手作りだったんですか？凄すぎる!!」「バレー愛あふれてますね」「グッズ化してほしいくらい」などの声が寄せられている。
【動画】「凄すぎる!!」「「グッズ化してほしい」手作りの“応援ジャージ”を披露した平野ノラ
投稿では「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES初日！女子の試合でした」と報告。特別番組に出演した平野は、「最高に盛り上がり夢のような時間でした 個人的にはサーブを打つ中田久美ヘッドコーチを拝めたのが感動バブリー！」とおなじみのフレーズで感想をつづった。
続けて「明日の男子オールスター戦も選手にインタビューさせていただます 試合後すぐの地上波ダイジェスト番組も選手と一緒に出演します！最後まで目が離せない！瞬き禁止〜!!!」と呼びかけ、「あらためてバレーボールがこんなに楽しまれ愛されているのに感動した1日でした」と締めくくった。
この手作りジャージに、元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さんが「すごすぎます」と反応したほか、ファンからは「えー!!かわいすぎる」「テレビで見ていて凄い服着てるな！と思ってましたが手作りだったんですか？凄すぎる!!」「バレー愛あふれてますね」「グッズ化してほしいくらい」などの声が寄せられている。