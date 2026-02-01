G3「根岸S」は6番人気のロードフォンス（牡6＝安田、父ロードカナロア）が直線で抜け出して1着。昨年2月のかきつばた記念（Jpn3、名古屋）以来となる重賞2勝目を挙げた。

鞍上の横山和生（32）はプロキオンS（ロードクロンヌ）に続く2週連続重賞勝ちで通算20勝目。管理する安田翔伍師（43）は昨年のアイビスSD（ピューロマジック）以来、通算16回目のJRA重賞制覇。

2着に13番人気バトルクライ、3着は4番人気のダノンフィーゴが入り＜2＞＜10＞＜7＞は3連単166万430円（1440番人気）とシルクロードS同様の高配が飛び出した。1番人気のインユアパレスは9着。地方所属馬は7番人気サントノーレ（牡5＝大井・荒山）が10着、10番人気フェブランシェ（牝6＝大井・藤田輝）が12着、14番人気ネオトキオ（牡6＝大井・荒山）は15着だった。

▽根岸S 1987年に創設。現在のJRAダート重賞としては3番目の歴史を持つ。当初は11月の東京ダート1400メートルが舞台だったが、90年に1200メートルに短縮。2001年のダート重賞路線の整備に伴い開催時期が1回東京に移設されると同時に1400メートルに戻り、G1フェブラリーの前哨戦に位置づけられた。14年からは勝ち馬にフェブラリーSの優先出走権が与えられている。レース名は江戸時代末期、神奈川県横浜市（現在の中区根岸台）に日本初の近代競馬場が設置された根岸（横浜）競馬場の所在地に由来。