錦糸町の老舗銭湯＆サウナ、新宿に2号店を発表 「金沢浴場」→「黄金湯 新宿」ビジュアル公開 万博パビリオンの建築家も参画
墨田区錦糸町で長年愛される老舗銭湯＆サウナ「黄金湯」の2号店が、新宿に5月末オープンすることが決まった。東新宿に建つ築50年の「金沢浴場」を「黄金湯 新宿」としてリニューアルする。
【画像多数】広々としたサウナ室、ゆったりとした水風呂など…「黄金湯 新宿店」イメージ
墨田区で「黄金湯」「大黒湯」「さくら湯」を運営する株式会社新保浴場が、1月30日に発表。施設の概要や、内装などのビジュアルが公開された。
ブランディングは、黄金湯東京店も手がけたアーティスト・高橋理子氏、内装設計を2025年大阪・関西万博のパビリオン、東急歌舞伎町タワーなどを手がけた建築家・永山祐子氏が担当。今までの銭湯をアップデートした新しい銭湯を提供する。
また、今回新しい取り組みとして民間企業としては初めて「太陽熱」を使った環境にも配慮した設備を導入。太陽熱で温めた湯を浴槽やシャワーで使用する。CO2を38%削減でき地球温暖化対策も考慮した新しい温浴施設として生まれ変わる。
エクスペリエンスアドバイザーは、俳優・タレントの清水みさとが就任。「銭湯という日本の大切な文化の呼吸が生まれる瞬間に立ち会えて、幸せです。この場所が、誰かの銭湯が好きになるきっかけになりますように」とコメントを寄せた。
■施設概要
施設名：黄金湯 新宿
住所：東京都新宿区新宿7-22-11 金沢マンション1F
料金：大人550円（中学生以上）※サウナ代別途
【画像多数】広々としたサウナ室、ゆったりとした水風呂など…「黄金湯 新宿店」イメージ
墨田区で「黄金湯」「大黒湯」「さくら湯」を運営する株式会社新保浴場が、1月30日に発表。施設の概要や、内装などのビジュアルが公開された。
ブランディングは、黄金湯東京店も手がけたアーティスト・高橋理子氏、内装設計を2025年大阪・関西万博のパビリオン、東急歌舞伎町タワーなどを手がけた建築家・永山祐子氏が担当。今までの銭湯をアップデートした新しい銭湯を提供する。
エクスペリエンスアドバイザーは、俳優・タレントの清水みさとが就任。「銭湯という日本の大切な文化の呼吸が生まれる瞬間に立ち会えて、幸せです。この場所が、誰かの銭湯が好きになるきっかけになりますように」とコメントを寄せた。
■施設概要
施設名：黄金湯 新宿
住所：東京都新宿区新宿7-22-11 金沢マンション1F
料金：大人550円（中学生以上）※サウナ代別途