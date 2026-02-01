プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が1日、宮崎県で始まった春季キャンプの初日を迎え、心境を語りました。

戸郷投手は今年でプロ8年目。初めて不安と戦いながらキャンプを迎えたことを明かしました。昨季は自己ワーストの防御率4.14を記録。エースとして力を存分に発揮できず苦しみもがいたシーズンでした。

そのシーズンも終え、自主トレでは「どれだけやってもこれだというのがみつからなかったですし、これだと思ったとしても本当にいいのかなっていう気持ちと戦いながらだった」と振り返ると「こういう年もあるし、菅野(智之)さんもそうおっしゃってたのでね、先輩に言葉を頂き、支えられながらやれて、いいのかなと思います」と冷静に語りました。

そして初日のブルペンでは、焦る気持ちはなく自分に集中。「いい力感、いいフォーム、いいリズムで投げられたので、すごくいいものになったと思いますし、これから出力を上げたときに、どうなるかというのも試したいので、しっかり調整しながらやっていきたいなと思います」と今後の目標を明かしました。