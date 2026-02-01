◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

４歳から１０歳馬がそろったハンデ重賞は１８頭立てで争われ、１６番人気で太宰啓介騎手騎乗のフィオライア（牝５歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）が重賞初制覇をマークした。好スタートから先頭を奪うと、４コーナーでは一端、ロードフォアエースに先頭を譲ったが、直線も脚色が衰えず先頭でゴール板を駆け抜けた。今春、定年引退する西園正都調教師は当レース初勝利。勝ちタイムは１分８秒０。

２着は６番人気の佐々木大輔騎手騎乗のレイピア、３着には９番人気の団野大成騎手騎乗のヤマニンアルリフラが入った。

３連単は２４３万８９９０円で、これまで同レースの３連単最高配当（２００８年・６４万５７１０円）を大きく更新する形となった。

西園正調教師（フィオライア＝１着）「小倉で、周りのみんなと絶叫しました。ビッグシーザーが出遅れて『後ろか』と思って前を見たら、フィオライアが頑張っていました。この馬も力をつけているし、展開利はあったけど、色々かみ合いました。よく頑張ってくれました。本当に良かったです。太宰くんで勝てたのも良かったです。真面目ないい子。彼の期待にも応えられて良かったです。（ビッグシーザーとフィオライアは）２頭ともオーシャンＳに行く予定です。最後まで頑張ります」

太宰啓介騎手（フィオライア＝１着）「うれしいですね。１歩目はちょっと遅れ気味でしたが、行ってからは楽なペースでした。外から（他馬が）来てくれていい感じになりましたね。終始手応えは良かったですし、左に張り気味に走るので、ちょうど（馬場が）いい場所で走れましたね。（勝利は）ゴールまで分からなかったけど、横を見たら出ているかなと。（西園正調教師には）ずっとお世話になっているので、結果を出せて良かったと思います。（フィオライアは）重賞を勝てて大きいところにいけると思うので、応援よろしくお願いします」