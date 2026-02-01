サッカー元日本代表DF槙野智章氏（38＝J2藤枝監督）が1日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。サッカー以外の夢について語った。

俳優の満島真之介が「自分が中学生のころに戻ったとして、サッカーじゃなかった場合目指すってなっていたら何に取り組んでいましたか？」と聞くと、槙野氏は「マジで言っていい？」と前置きした上で「笑いなしで劇団四季」と回答。「劇団四季の劇団員になりたかった」と明かした。意外な答えに満島とお笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹は驚いた。

槙野氏は「今でも劇団四季見に行くし、宝塚もめっちゃ好き」とミュージカル愛を告白。兼近が「それは親の影響ですか？」と聞くと、「いや、小学校の時に自分の住んでいる地域に劇団四季の方たちが来てくれて、そこで見たのが衝撃で。劇団四季どうやったらなれるんだろうな、歌どうやったらうまくなれるんだろうなとか。自分がもしサッカーやっていなかったら絶対そっちの道行く」と迷いなく話した。

一方で、「これから劇団四季に入れるとしたらどう？“次の舞台、ぜひこの役で”って言われたら？」と聞かれると、「絶対断る」と明言。「そこは憧れでいたいし、他の方たちに対してリスペクトがあるからできないって思っちゃう。100の状態で臨みたいから、興味本位で行きたいですっていうところじゃないから」と語った。