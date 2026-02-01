記者会見に臨むイランのアラグチ外相＝1月30日、トルコ・イスタンブール/Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu/Getty Images

（CNN）イランのアラグチ外相は1月30日、イランは米国との緊張が高まる中でも、「公正かつ公平」な核協議に参加する用意があるものの、強制されることはないと語った。

アラグチ外相は、訪問先のトルコ・イスタンブールで、トルコのフィダン外相とともに開いた記者会見で、「いかなる状況においても、我々は命令や押し付けを受け入れるつもりはない」と語った。その上で、「イランは、有意義で論理的かつ公正な外交プロセスであれば、いかなるものにも参加する用意がある」と述べた。

協議がいつ、どのような形式で行われるのかは明らかになっていない。アラグチ外相は、米国との会合は予定されていないとしつつ、協議は「脅しの下では実施できない」とくぎを刺した。

アラグチ外相は、イランの「防衛能力」やミサイル計画を巡る交渉には応じない考えを明らかにした。「自国の安全保障や国防に関して妥協する用意のある国はどこにもないだろう」

今回の発言は、米国の新たな圧力を受けて出たものだ。トランプ米大統領は、「公正な」核合意に署名するようイランに迫り、応じなければ、米軍による新たな攻撃の可能性があると警告している。

トランプ大統領は1月29日、イランとの協議の状況について質問を受けると、「すでに協議を行っており、今後も協議を行う予定だ」と語った。強力な艦船がイランに向かって航行しており、艦船を使わずに済めば、それに越したことはないなどとも発言していた。

トランプ大統領は、誰と協議したかは明らかにしなかったが、二つの内容を伝えたと語った。一つが核の保有の禁止で、もう一つが反政府デモに参加した人々を殺すのをやめることだったという。

イランでは最近の反政府デモに対する強硬な取り締まりで、数千人のデモ参加者が死亡したとみられている。