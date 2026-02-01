お笑い芸人・関根勤が１月２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。銀シャリ・鰻和弘、橋本直をゲストに招いたコラボ企画「【暴露】銀シャリが語る関西師匠の激ヤバ話をまとめました！」と題した動画を公開した。

鰻はある意味怖い芸能人を聞かれ、桂文珍の名を挙げた。

「お世話になってるんですけど。文珍師匠といえばセスナに乗ってはるんですよ。自家用機で。で、僕も乗せていただいたんです。僕も取ろうと思いまして、セスナの免許。今、取りに行ってるんです」と切り出した。

つづけて「ホンマに（免許取得まで）２年ぐらいかかるんですけど。東京上空をホンマに、今、フライトで飛んだりとかしてるんですけど…」と笑顔。橋本が「めっちゃかかるんですよ。お金。教習代だけで…」と明かした。

鰻は「教習代だけで９６０万（円）です。そこから（セスナを）買うってなると億かかってくる…」と述懐。橋本が「こいつ、車の免許持ってないんですよ…。原付の免許しかないんです」と明かすと、関根は「君が一番怖いよ…」と苦笑した。

橋本は「今はもう返上されたかも分かんないですけど、（文珍は）船の免許も持ってます。スゴいですよ」と説明。

鰻は「携帯を持ってはらないんで。ほんま家電なんですよ。でも、ほとんど文珍師匠がいないので奥さんが出はって。僕が初めて（セスナに）乗せてもらうってなったとき、連絡が繋がらなくて。前日にマネージャーさんからの経由で『朝の１０時に八尾空港集合』としか来なかったんです。八尾空港のどこ集合やねん？っていう…」と苦笑。橋本は「プライベートセスナなんで、どっから発着するか分からない…」と突っ込んで、関根を爆笑させていた。