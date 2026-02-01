『NARUTO-ナルト-』などが50％OFF！ 集英社「今月のオススメのマンガ100選」クーポン＆『NARUTO-ナルト-』『東京喰種トーキョーグール』『いちご100％』は更にセット割
株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、2月1日（日）〜2月6日（金）の期間、「『集英社創業100周年記念！ 今月オススメのマンガ100選！(2026年2月)』作品に使える50％OFFクーポンキャンペーン」を開催。加えて『NARUTO―ナルト―』（※関連シリーズは含まず）、『いちご100％』『東京喰種トーキョーグール』『東京喰種トーキョーグール:re』はBOOK☆WALKER独自の全巻10％OFFセットを販売。クーポンセールとの併用でさらに割引となる。同セールは、株式会社集英社が、2026年8月8日（土）をもって創業100周年を迎えるにあたり開催する、記念キャンペーンに連動したもの。
全巻10％OFFセットが販売されるのは下記作品。
■『NARUTO―ナルト― モノクロ版』（岸本斉史/集英社）
ここは木ノ葉隠れの里。忍術学校の問題児、ナルトは今日もイタズラ三昧!! そんなナルトのでっかい夢は歴代の勇者、火影の名を受けついで、先代を越える忍者になることだ。だがナルトには出生の秘密が…!?
■『いちご100％ モノクロ版』（河下水希/集英社）
放課後、校舎の屋上で出会ったいちごパンツの美少女。フツーの中学3年生・真中淳平は夕日に映えるその姿にすっかり心を奪われてしまった!! 彼女は誰？ いきなり恋の迷路に突入のいちご模様学園ラブコメディ登場!!
■『東京喰種トーキョーグール』（石田スイ/集英社）
“東京”には、或るひとつの「絶望」が潜む…。群衆に紛れ、人間を狩り、その死肉を喰す怪人、人はそれを「喰種（グール）」と呼ぶ。青年が怪人に邂逅したとき、数奇な運命が廻り始める──！
※カートにて「クーポンを利用」をクリックし適用されたことを確認し、決済してください。
※その他条件など、詳しくはキャンペーンページを確認してください。
※各種キャンペーンの詳細はBOOK☆WALKERページにてご確認ください。
