フィンガースーツからバレンタイン限定♡甘さ高まる新作ネイル

TWICEナヨンがミューズを務める韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT」から、バレンタインシーズンに心ときめく限定コレクションが登場。恋する気持ちをそっと後押しするピンクやハートのモチーフで、指先から想いを伝えるデザインに仕上がっています。大切な瞬間を彩る、きらめくネイルに注目です♡

指先まで想いを宿す世界観

VALENTINE COLLECTION 2026は「指先まで伝わる、きらめく想い」をコンセプトに、ドキドキする瞬間の高揚感を表現。

不安よりもときめきを大切にする気持ちを、繊細なデザインと輝きで映し出します。ありのままの自分を肯定し、恋する自分を楽しめるネイルコレクションです。

甘さと輝きをまとう2つのデザイン

「GISELLE」は、ほんのり色づくレッドグラデーションにハートマグネットを採用。

ハートの上に描かれたシルバードローイングがキューピッドの矢を思わせ、ロマンティックな印象に。価格は1,958円（税込）です。

「HEART TIN」は、ピンクリボンモチーフにホログラムを重ねたデザイン。愛らしいピンクのときめきを詰め込んだ仕上がりで、価格は同じく1,958円（税込）となっています。

販売開始日:1月28日（水）

販売場所:公式オンラインストア

恋する季節を指先から楽しんで

想いを伝える特別な季節に寄り添う、FINGER SUITのバレンタインコレクション。甘さと輝きを絶妙に掛け合わせたデザインは、日常にもイベントにも自然になじみます。

自分へのご褒美にも、大切な日のアクセントにもぴったりなネイルで、恋する気持ちを指先から楽しんでみてはいかがでしょうか♪