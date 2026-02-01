実業家・堀江貴文氏（53）が、1日までに更新された「日本維新の会」のYouTubeチャンネルに出演。印象の変わった政治家について語った。

この日は「【堀江貴文×藤田文武】緊急対談 今回の選挙どーすんの！？【前編】」と題して、日本維新の会・藤田文武共同代表と対談し、2月の選挙戦などについて語り合った。

堀江氏は冒頭で「先日は動画でありがとうございました」と藤田共同代表にあいさつを兼ねて御礼。これまでYouTubeチャンネルなどで2人は共演をしていた。

さらに堀江氏は「僕は印象がめちゃくちゃ変わりました。“藤田さんはこういう人なんだ”と。分かんないじゃないですか」と告白。面と向かって話したことで、印象が様変わりしたことを告げた。

藤田共同代表は「最近、凄い怖い人みたいなブランディングされてまして」と吐露。「色々責められて、記者会見で反論しているのが強すぎて。“圧が強い”と（見られる）」とイメージが付いてしまったと明かした。

維新の会は、自民党と連立政権を組んだり、大阪都構想を再度掲げて「大阪府知事、大阪市長」のW選挙に臨むなど、何かと注目されている。堀江氏も「なるほどね」と理解していた。