長期休みに行きたいと思う「新潟県の旅行先」ランキング！ 2位「佐渡金山」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「新潟県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「フェリーなど行くのに時間がかかるので長期休みに行きたい」（40代男性／神奈川県）、「佐渡金山を中心に、大野亀や二ツ亀、宿根木の町並み、たらい舟が観光できるので、長期休みに行きたいと思うから」（60代女性／愛知県）、「江戸から続く壮大な手掘り跡や最新の展示を通じ、黄金の島が歩んだ深い歴史と神秘に圧倒されるから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「世阿弥ゆかりの土地で、一度は行きたい」（30代女性／東京都）、「自然と歴史が豊かで、非日常の時間を満喫できる」（30代女性／大阪府）、「魚やお米など美味しいものがたくさんあるので、何泊かしてゆっくり堪能したい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：佐渡金山／55票2位は「佐渡島の金山」です。江戸時代から400年以上の歴史を持ち、壮大な歴史ロマンを感じられる国史跡。世界遺産登録も果たしたこの地は、自然に囲まれ、四季折々の草花が坑道までの道のりを彩ります。歴史的な景観とともに、佐渡が誇る重厚な文化体験ができるスポットです。
1位：佐渡島／82票1位は、日本海に浮かぶ魅力あふれる「佐渡島」でした。特徴的な地殻変動が生んだダイナミックな海岸線やトキの保護施設など、唯一無二の自然環境が魅力。春にはカンゾウの花が咲き誇る大野亀、伝統的な「たらい舟」体験、そして情緒ある宿根木の町並みなど、島全体が宝箱のような観光地として高く支持されました。
