【2026年】運気が上がる「大吉日」ランキング！ 2位「12月16日」、開運日が3つ重なる1位はいつ？
チャンネル登録者数約28万人のYouTubeチャンネル『金運上昇チャンネル』を運営する金運師・たかみーさんは、「2026年の大吉日」上位5つをランキング形式で発表しました。それぞれの日の過ごし方や開運アクションも合わせて見ていきましょう。
お稲荷さんへ参拝に行ったり、お稲荷さんの大好物である油揚げやおいなりさんを食べるなどすると、金運が高まるといいます。また、お稽古始めにもよい日で、新しい習い事や趣味を始めると上達する日とのこと。
馬の置物や馬蹄（ばてい）のチャームなど、馬がデザインされているものは、2026年のラッキーアイテムになるそうです。
また、財運をもたらす弁財天様の吉日でもあるので、弁財天様を参拝するのもおすすめだとか。鎌倉の銭洗弁財天宇賀福神社、東京都の小網神社、愛知県の山田天満宮など、小銭洗いができる神社を参拝し小銭洗いをすることで、小銭に付いている悪い気「金毒（ごんどく）」を流すことができ、金運アップにつながるそう。
この日は、美容運もいいため、美容院やエステなどの予定を入れるのも◎。手に関する運もよい日なので、ネイルやハンドケアとの相性もいい吉日とのこと。
また、挑戦をすると運が高まりチャンスをつかむ星も入るため、新しい挑戦には後押しになる運気。さらに、クローゼットの整理をすると金運にいいそうです。
また、マヤ暦でも強運の星が入る日なので、行きたい所に行ってみたり、会いたい人に会ったりするなど、積極的に外に出るとチャンスや変化につながるといいます。
運気アップには肌触りのいい寝具やパジャマが役立つそう。
金運の吉日のため、お財布を新調して使い始めたり、新しい洋服を購入したり着始めたりすると、トリプル大吉日のよい運気を吸収したラッキーアイテムに変わるといいます。また、口座開設や貯金・投資を始めるなど、お金にまつわる“スタート”にも向いているそうです。
＜参考＞
株式会社RIZING プレスリリース(文:All About 編集部)
5位：2月25日（午の日）5位「2月25日」はお稲荷さんの吉日の「午の日」。お稲荷さんは、2026年（午年）の守り神でもあり、衣食住や収入など現世利益の御利益をもつ神様。また、中国の暦・通書では、買い物の大吉日にも当たるそう。
馬の置物や馬蹄（ばてい）のチャームなど、馬がデザインされているものは、2026年のラッキーアイテムになるそうです。
4位：6月24日（一粒万倍日・己巳の日）4位「6月24日」は、行動したことが万倍にも発展するといわれる「一粒万倍日」と、60日に1度、貯める力と増える力が倍増する「己巳（つちのとみ）の日」が重なり、通書では貯金や投資も大吉の日。財運が万倍になる組み合わせなので、貯金や積立・投資をするとよいそう。
また、財運をもたらす弁財天様の吉日でもあるので、弁財天様を参拝するのもおすすめだとか。鎌倉の銭洗弁財天宇賀福神社、東京都の小網神社、愛知県の山田天満宮など、小銭洗いができる神社を参拝し小銭洗いをすることで、小銭に付いている悪い気「金毒（ごんどく）」を流すことができ、金運アップにつながるそう。
3位：10月1日（天赦日・一粒万倍日）3位は「10月1日」。暦上最高の吉日「天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）」に「一粒万倍日」が重なる吉日。また、通書でも、契約やお金に関すること、新しいことの大吉日だそう。
この日は、美容運もいいため、美容院やエステなどの予定を入れるのも◎。手に関する運もよい日なので、ネイルやハンドケアとの相性もいい吉日とのこと。
また、挑戦をすると運が高まりチャンスをつかむ星も入るため、新しい挑戦には後押しになる運気。さらに、クローゼットの整理をすると金運にいいそうです。
2位：12月16日（天赦日・一粒万倍日・甲子の日）2位の「12月16日」は開運日が3つ重なる“トリプル大吉日”です。「天赦日」「一粒万倍日」と、この日にスタートするとよい流れで継続していく「甲子（きのえね）の日」が重なります。新しいことを始めるとよい運気が続いていくそう。
また、マヤ暦でも強運の星が入る日なので、行きたい所に行ってみたり、会いたい人に会ったりするなど、積極的に外に出るとチャンスや変化につながるといいます。
運気アップには肌触りのいい寝具やパジャマが役立つそう。
1位：3月5日（天赦日・一粒万倍日・寅の日）1位はトリプル大吉日の「3月5日」です。「天赦日」「一粒万倍日」と、お金を使ってもすぐに返って来るといわれている「寅の日」が重なります。
金運の吉日のため、お財布を新調して使い始めたり、新しい洋服を購入したり着始めたりすると、トリプル大吉日のよい運気を吸収したラッキーアイテムに変わるといいます。また、口座開設や貯金・投資を始めるなど、お金にまつわる“スタート”にも向いているそうです。
＜参考＞
株式会社RIZING プレスリリース(文:All About 編集部)