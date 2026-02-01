「うますぎやろ」「スアレスかよ」リバプールのフランス代表FWが２分で２得点！ 技が冴え渡る華麗なフィニッシュに脚光「おしゃれすぎる」「理不尽」
現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、遠藤航を擁するリバプールが、ニューカッスルとホームで対戦。４−１で快勝を収めた。
36分に先制されたものの、41分と43分の連続ゴールで前半のうちに一気に逆転に成功する。この２得点をマークしたのが、23歳のフランス代表FWユーゴ・エキティケだった。
まずは、エリア内左からのフロリアン・ヴィルツのクロスを右足のアウトサイドで合わせてゴールネットを揺らす。さらに、ミロシュ・ケルケズの自陣からのロングパスに抜け出し、ボックス内に侵入すると、敵DFに寄せられた瞬間に右足のトーキックでシュート。鋭い一撃をゴール右に突き刺してみせた。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、この技が冴え渡る華麗な得点シーンを公開すると、「コイツうますぎやろ」「スアレスかよ」「この理不尽さと柔らかさとバネはエキティケマジでアンリっぽいしヴィルツとのコンビが良すぎて」「おしゃれすぎる」「影のMVPケルケズ超絶過ぎるスルーパスえぐいて」「最高やぁ」といった声があがった。
チームをリーグ戦６試合ぶりの白星に導く、見事な活躍だった。
