「クラブ最高の補強選手と目されていたが…」昨季はブンデスで２桁得点達成も…森保ジャパンFWの“不調”を独大手紙が指摘「明らかにスピード不足だ」

「クラブ最高の補強選手と目されていたが…」昨季はブンデスで２桁得点達成も…森保ジャパンFWの“不調”を独大手紙が指摘「明らかにスピード不足だ」