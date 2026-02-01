「クラブ最高の補強選手と目されていたが…」昨季はブンデスで２桁得点達成も…森保ジャパンFWの“不調”を独大手紙が指摘「明らかにスピード不足だ」
ボルシアMGの日本代表FW町野修斗の現状に現地メディアが言及している。
この26歳FWは昨季、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークして、ブンデス１部初挑戦ながら２桁得点を達成。チームは２部降格となったものの、その活躍が認められて昨年の夏にボルシアMGに移籍した。
しかしボルシアMGではいまだ定位置を確保できていない。今季出場したリーグ戦19試合のうち、先発は７試合。わずか３ゴールに留まっている。
ドイツ大手紙『Bild』は、そんな町野について「ストライカーが波に乗れない。マチノの謎」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「シーズン前、マチノはグラッドバッハ最高の補強選手と目されていた。昨シーズンのブンデスリーガで11ゴールを挙げている。降格したホルシュタイン・キールから高額で加入したが、ボルシアMGでは全く調子が上がらない」
また、「明らかにスピード不足だ」と問題点を指摘している。
「彼の今シーズンの最高速度は時速32.24キロメートルで、ブンデスリーガのランキングでは274位。スプリント能力が強みではない同僚のハリス・タバコビッチでさえ、時速33.9キロメートル（107位）と、はるかに優れた記録を出している」
ここからのシーズン終盤戦で、町野は昨季のような得点力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
