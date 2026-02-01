「何がどうした」「アカーン」PSMでまさか！ 札幌の投稿にファン驚き「ええ...?!」「どういう場面だったんだろう」
J２・J３百年構想リーグの開幕まで、あと６日。２月１日にEAST-Bの北海道コンサドーレ札幌は、WEST-Bの大分トリニータとプレシーズンマッチに臨んでいる。
試合開始からしばらく経ち、クラブの公式Xが更新。「前半28分、家泉怜依選手レッドカードにより退場」と発信した。
この投稿に「ええ...?!」「何がどうした」「なにしてんの？」「これはアカーン」「どういう場面だったんだろう」「新シーズン早々やめてくれよ...」「プレシーズンマッチで赤って」といった声があがった。
その後、ビルドアップのミスで失点。前半は０−１。後半に巻き返せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
