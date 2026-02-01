お笑いタレントのケンドーコバヤシさん（53）が、結婚していたことと第1子が誕生したことを吉本興業のニュースサイト・FANYマガジンを通じて発表しました。

ケンドーコバヤシさんは1月31日、自身が出演する番組内で2025年8月に一般女性と結婚し、さらに第1子となる長男が誕生していたことを明かしていました。

さらに、FANYマガジンで結婚と第1子誕生についてコメントしました。

■ケンドーコバヤシさんのコメント全文

日頃より応援してくださる方々、

お世話になっている関係者の皆様へ。

私、ケンドーコバヤシが

一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

なお、結婚相手の方に関しましては

一般女性ということもあり、

今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、

および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、

重ね重ねお願い申し上げます。

また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます。

新しい命ということもあり、

今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、

および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、

重ね重ねお願い申し上げます。

重ね重ね、ケンドーコバヤシでした。