◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)

女子ダブルスでは張本美和選手と長粼美柚選手のペアが初優勝。張本選手はシングルスや混合ダブルスと合わせて、大会史上初4冠となりました。ペアを組んだ長粼選手はその重圧を明かしています。

準決勝では、世界ランキング5位ペアの大藤沙月選手・横井咲桜選手を撃破。決勝では、平野美宇選手・木原美悠選手のペアに3-0のストレート勝利で頂点に駆け上がりました。

張本選手は前週にシングルスでジュニアと一般の部で2冠を達成。この日は混合ダブルスも制して、17歳が大会史上初の1大会4冠の快挙となりました。

コート上でのインタビューで長粼選手は、「張本選手の4冠がかかっているということで、自分の試合より緊張した」と話し、「張本選手の4冠に貢献できてうれしいです」と喜びます。直前で張本選手が混合ダブルスを優勝して4冠に王手をかけており、「これで負けたら私の責任だと感じていた。迷惑かけないように一生懸命頑張りました」と心境を明かすと、これを聞いた張本選手は「いやいや…」と。このやりとりに、会場は笑いに包まれました。

4冠を達成した張本選手は、「いやあ、なんかすごいですね。自分でも信じられない」と話し、「1月の全日本から4冠できてすごくうれしいですし、良いスタートが切れた。次は世界、国際大会で結果を出せるようにこれからも頑張りたい」とさらなる飛躍を誓いました。