ソフトバンク・小久保裕紀監督は宮崎キャンプ初日の１日、Ａ組とＢ組の選手に対して項目別のリーダーを選出するための匿名アンケートを実施した。「８項目ぐらいあるのでそれに対して名前を書いてくれと。匿名でいいし、自分の名前を書いてもいい。チーム内がどういうパワーバランスで今いるのか現状を知りたいだけなのでアンケートに協力を依頼しました」と明かした。各項目については「細かく言うとちょっと難しい。適性とか、どのリーダーに向いているのか分けた方がいい。今は選手会長が一人で担うみたいなイメージ。それだと負担が大きい。試合中のリーダーなのか、ロッカーのリーダーなのか、広報的なリーダーなのか」と説明した。

ただ、そのリーダー制も「するかどうか決めていない」と正式に採用するかは未定。「リーダー育成はやっぱり大切だと思う。資質とかは持って生まれたものと思われがちですけど、意外にそこは作れるものだと分かってきているみたいなので」と話した。「選手同士が代々、自走して文化を守ったりというふうにできるのが究極の目標。その究極の目標まで何年かかるか分からないですけど、そういうことに取り組んでいきましょうという提案」と理想の組織論を語った。