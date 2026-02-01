ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間1日、「ドジャースファンフェスト2026」に出席しました。

昨年メジャー1年目のシーズンを過ごした佐々木投手はシーズン序盤はケガなどに苦しめられましたが、終盤にはリリーフ起用に応え、チームのワールドシリーズ連覇に貢献。メジャー初のオフを振り返り、「シーズン最後いい形で終わりましたけど、個人では課題が多かったので、そこをしっかり振り返って、オフシーズン、今年、今シーズンに向けて、いい準備ができてるかなと思います」と話しました。

オフでのトレーニングについては「ここ1、2年ですかね。(体を)機能的にうまく使えていなかったりというところが多かったので。まずはしっかり自分で思うように扱えるようにすることと、今までやってきたウエートトレーニングだったりそういうところを継続している段階」と説明。

ドジャースから大谷翔平選手や山本由伸投手がWBC出場が決まりましたが、自身は出場を辞退。「特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団とも話して、というか球団の判断でもあるので、そこは今、シーズンに向けて集中しています」と話しました。

今シーズンへ向けて「しっかりと自分のポジションを勝ち取りに行かないといけないので。スプリングトレーニングから競争が始まると思うので、頑張りたいなと思っています。自分の立場も確約されているわけではないので、そこはしっかりキャンプを通して、いい結果を残して、ローテーション入れるように頑張りたいなと思っています」と決意を語りました。