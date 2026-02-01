『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『VIVANT』の料理の裏側…こだわりは「料理が演技の邪魔をしない」 今夜『情熱大陸』見どころ
ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などに携わるフードコーディネーター・はらゆうこ氏が、きょう2月1日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。
【動画】『情熱大陸』フードコーディネーター／はらゆうこ編の予告
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』では、竹内涼真が演じた、料理に慣れない主人公が作る筑前煮を、まるで本人が調理したかのように違和感なく仕上げた。
はら氏が携わった映像作品はこれまで500以上。2025年だけでも70作以上に関わった。1日に5本の現場を掛け持ちすることもあり、今や日本一忙しいフードコーディネーターといっても過言ではない。
こだわりは「料理が演技の邪魔をしない」こと。料理も役の一部と捉え、徹底的に台本を読み込み、監督が求める“そのシーンにあるべき料理”を作り出している。
かつてドラマ撮影で用意される料理は「消え物」と呼ばれ、廃棄されるのが当たり前だったが、味にもこだわり、オリジナルの弁当ボックスを作ることで、できる限りフードロスを減らす取り組みも続けている。今では、はら氏の作る「持ち帰れる消え物」を楽しみにしている俳優も多い。
小学1年の娘がおり、撮影現場では急なスケジュール変更もざらだが、嫌な顔一つせず対応する。いま48歳。3年前に社会現象を巻き起こしたドラマ『VIVANT』の続編も始動した。
