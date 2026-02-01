45歳のジゼル・ブンチェン、昨年誕生した赤ちゃんの写真をシェア 柔術トレーナーと12月に再婚
モデルのジゼル・ブンチェン（45）が、柔術トレーナーの夫との間に生まれた息子が1歳になったことを受け、プライベート感あふれる写真を公開した。
【写真】キュートすぎる！ 柔道着を着た息子と夫の2ショットや、きょうだいとの写真も
現地時間1月28日にインスタグラムを更新したジゼルは、「あなたが誕生し、私たちの人生を祝福してくれてから、もう1年だなんて信じられない」と投稿。「ハッピーバースデー」とデザインされたバルーンの前で、ポニーのおもちゃに乗る息子の写真や、夕陽をバックに息子を抱くジゼルの姿、柔道着に身を包んだホアキムと息子の2ショット、元夫トム・ブレイディとの間にもうけた息子ベンジャミン、娘ヴィヴィアンと一緒に写るショットなどを公開した。
ジゼルは2022年に結婚13年でトムと離婚後、柔術トレーナーのホアキムと交際を始め、2025年12月に結婚。同年2月には、自身にとって第3子、ホアキムとの間では初めてとなる男の赤ちゃんを出産したことが報じられていた。
2人は赤ちゃんの名前を公表していないが、バリーというミドルネームが付けられたという。
幸せあふれる美しい投稿に、ファンからは「愛にあふれてる」「彼女は、誰でも新たに愛を得る事が出来るという証拠であり、モチベーションになる」「至福のひととき 最高に幸せな最初の誕生日を！」「きょうだいで写る写真がすごく尊い。お誕生日おめでとう」「ジゼルこそ、自分で道を選択することの完璧なお手本。変化は自分にかかっている。小さな天使、お誕生日おめでとう」などとコメントが寄せられている。
引用：「ジゼル・ブンチェン」インスタグラム（＠gisele）
【写真】キュートすぎる！ 柔道着を着た息子と夫の2ショットや、きょうだいとの写真も
現地時間1月28日にインスタグラムを更新したジゼルは、「あなたが誕生し、私たちの人生を祝福してくれてから、もう1年だなんて信じられない」と投稿。「ハッピーバースデー」とデザインされたバルーンの前で、ポニーのおもちゃに乗る息子の写真や、夕陽をバックに息子を抱くジゼルの姿、柔道着に身を包んだホアキムと息子の2ショット、元夫トム・ブレイディとの間にもうけた息子ベンジャミン、娘ヴィヴィアンと一緒に写るショットなどを公開した。
2人は赤ちゃんの名前を公表していないが、バリーというミドルネームが付けられたという。
幸せあふれる美しい投稿に、ファンからは「愛にあふれてる」「彼女は、誰でも新たに愛を得る事が出来るという証拠であり、モチベーションになる」「至福のひととき 最高に幸せな最初の誕生日を！」「きょうだいで写る写真がすごく尊い。お誕生日おめでとう」「ジゼルこそ、自分で道を選択することの完璧なお手本。変化は自分にかかっている。小さな天使、お誕生日おめでとう」などとコメントが寄せられている。
引用：「ジゼル・ブンチェン」インスタグラム（＠gisele）