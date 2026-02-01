元AKB48でタレントの高橋みなみが1月31日、インスタグラムを更新。黒でまとめたエレガントな私服姿に加え、前厄でお祓いしてもらったことを明かした。



【写真】エレガントでクール 私服姿が気品とカッコ良さのパワープレー

「あっという間に1月も終わり!」と書き出した高橋。昨年末が多忙だったこともあり、「1月はかなーりのんびりスケジュールにしてもらって身体も心も休ませてもらいました」と報告。散歩や友人との時間を過ごして「だいぶ回復」したこと明かした。



初詣の際に「なんとなく見た厄年が書いてあるボードにまさかの『1991年平成3年』の文字が笑 女性の30代って厄年多すぎる！まさかの前厄!! 夫とお祓いも行ってきました」と報告。インスタグラムには可憐な黒ワンピ姿に加え、お祓いに行った際のカジュアルなコーデのショットも投稿した。



ファンからは「リフレッシュできたみたいでよかった」「オシャレな服装に素敵な思い出」というコメントのほか、「夫婦一緒にお祓いいくのも素敵」「夫婦一緒にお祓いいくのも素敵」「私も今年厄年らしいけど気にしてない」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）