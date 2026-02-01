◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)

別府大分毎日マラソン大会が1日に行われ、吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)が、2時間06分59秒で全体2位の日本人トップでフィニッシュ。2028年ロサンゼルスオリンピックの代表選考レースである2027年開催予定のMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場権を獲得しました。

大学の後輩である黒田朝日選手(青山学院大学)とは、最後のトラックまでもつれる日本人トップ競り合いとなり、4秒差で先着。2時間6分49秒のタイムで優勝したマスレシャ選手(エチオピア)とは10秒差でした。

レースを振り返り、「序盤からすごく冷静に走ることができた。日本人1位でMGC獲得を非常にうれしく思います。ロサンゼルス五輪に向けて再スタートを切りたいと思っていて、今回優勝争い(を目指して)出場した。自分自身が立てた目標通り走ることができてうれしく思う」と話しました。

吉田選手は、33キロ付近で海外招待選手のマスレシャ選手(エチオピオア)にこそ独走を許しましたが、終盤は黒田選手とともに先頭を追走。最後は後輩との日本人トップ争いとなりました。

後輩であり、ライバルでもある黒田選手については、「非常に頼もしいなと思いました」とコメント。「普段一緒に練習をしていますし、こうしてラストまで競り合うことができて、僕自身も成長できていますし、本当に感謝しています」と語りました。

昨年は東京世界選手権のマラソン代表として日の丸を背負った吉田選手。今後については、「ロサンゼルス五輪が第一目標。海外レースにも積極的に出場して経験を積んで、ロサンゼルス五輪に出場できればと思います」と力を込めました。