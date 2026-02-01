俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の長男で、実業家の岸谷蘭丸氏（２４）が１日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。学業や将来の目標について語った。

イタリアの名門ボッコーニ大に在学中で、に通いつつ、海外大学への留学支援サービスの会社を創業した岸谷氏。論客としてもテレビなどのメディアにひっぱりだこだ。

多忙な日々を送っており、「イタリアと（日本を）行き来してたんですけど、さすがにちょっと…ということで、休学をはさんでまして」と休学していることを告白。「頑張って２年後ぐらいに、メディアに飽きられたら、卒業しようかな」とユーモアをまじえて語った。

小学校受験で志望校に全落ちしたことを明かしている蘭丸氏。中学受験で超難関の早実中等部に合格したが、付属高への進学を辞退し、ニューヨークの全寮制の学校に編入。大学はミラノのボッコーニ大に進学しており、この日の番組でも「高校はアメリカに４年行きまして。イタリアで３年。留学７年目ですね」と説明した。

議長役の黒木千晶アナウンサーから「将来の目標が都知事？」と確認されると、「そうなんです。都知事選出たくて」と明かし、スタジオはざわっ。「昔からナゾに街頭演説とか好きな子供だったんで。ちゃんと７年後ぐらいの都知事選に出るんで」と話し、黒木アナが「ひぇ〜っ？！」。蘭丸氏は笑顔で「７年間勉強頑張ってから出ようかな、と思ってるんで」と軽やかに宣言していた。