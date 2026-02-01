「ただただ良いパパ」人気YouTuber、帰宅後に育児奮闘の様子公開「日々成長してますね」「体力おばけや」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんは1月29日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】ぎし＆息子の日常風景
コメントでは、「ただただ良いパパ」「日々成長してますね」「おふろのミニぎし可愛すぎてやばい」「ほんまに癒される」「尊敬する！！！」「体力おばけや笑」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「帰宅後のルーティーン」ぎしさんは「帰宅後のルーティーン撮ってたらゲームしすぎちゃった...何時間座ってても疲れない椅子のせいにしよう」とつづり、1本の動画を掲載しました。ぎしさんが帰宅後すぐ息子と遊ぶ様子や、一緒にお風呂に入る場面、寝かしつけのシーンなどが収められています。育児に積極的に取り組んでいることがうかがえます。
息子とのツーショット公開4日の投稿では、息子とのツーショットを公開していたぎしさん。左腕に子どもを抱えてソファに座っています。今後の投稿も楽しみですね。
