All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う新潟県の地名を紹介します！
2位：長岡／72票2位は「長岡」でした。長岡は新潟県内でも経済や文化の中心として知られる都市で、花火大会や伝統行事の華やかさからも豊かな印象を与える地域です。米どころとしての背景に加え、ものづくりや工業の集積地としても発展を遂げてきた歴史があります。地域の強い結びつきや地元企業の存在感が、安定感と余裕を感じさせ、ナンバープレートに刻まれる「長岡」の名は気品と信頼を同時に伝えているといえるでしょう。
回答者からは「花火大会のイメージがある。集客が凄そうなのでお金持ちなのでは？と思う」（30代女性／東京都）、「長岡花火大会が有名だから、長岡は中心都市なのかな？と思う」（20代女性／滋賀県）、「花火のイメージが強く、寄付できる富裕層が多そう」（40代女性／群馬県）などのコメントがありました。
1位：新潟／181票1位は「新潟」でした。新潟は県庁所在地であり、港町としての歴史とともに交通や経済の拠点を担ってきた存在です。日本有数の米どころとしての誇りに加え、豪雪地帯の豊かな自然や日本海の海の幸など、多彩な資源に支えられた街の力強さが際立ちます。市街地には金融機関や企業が集中し、洗練された都市の姿が「新潟」ナンバーに重厚な印象を与えています。豊かさと先進性を併せ持つ都市イメージが、お金持ちの象徴として多くの人に選ばれた理由といえるでしょう。
回答者のコメントを見ると「新潟で一番の大都市の地名だからです」（50代男性／兵庫県）、「昔からの地主が多いイメージ」（40代男性／愛知県）、「知名度が高く、特産品も多いので潤っていそうだから」（50代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)