「楽天春季キャンプ」（１日、金武）

前田健太投手（３６）が初日にブルペン入り。１８球を投げ込んだ。

アップを終えると午前１１時１１分に１番乗りでブルペンに登場。待ち構えていた三木監督からボールを受け取ると、直球を中心に熱の入った投球を披露した。

「一番最初に準備ができたので、結果的に一番最初になりましたけど、気持ち良く投げることができましたし、思っていたよりも力が入ってしまったんですけど、いいプレゼンだったかなと思います」と振り返った。

球数については「アピールと言いますか、元気だぞっていうところを見せるために入っただけなので」と言い、「初日ってことで縁起よく、（背番号が）１８番ということで、１８球にしてみました」と笑った。

投球練習後にもブルペンに残り、チームメートの投球を見つめる姿もあった。「これから投手陣と野球の話しになったりすると思うので、その時にその投手のことを知っていなかったり見ていなかったりすると話しもできない。そういう意味でもっと知っていきたい」と意図を明かした。

練習後には即席サイン会も実施。約１０分間、集まった約１００人のファンにペンを走らせていた。