「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝が２度目のマラソンに挑戦し、２時間７分３秒で日本人２位の３位となる激走をみせた。ロス五輪に向けたＭＧＣ出場権を獲得した。

終盤は青学大の先輩でもある吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と日本人トップ争いのマッチレース。惜しくも競り負けたが、コンディション不良を公言していた中での快走に青学大の原監督も舌を巻いた。

「ポテンシャル的にはもう日本記録を狙えるぐらいのものがあるけど、今の力を１００出せる子。能力が高いですね」と目を細めた。箱根駅伝５区の驚異的な区間新記録で“シン・山の神”を襲名。沿道や競技場では多くの声援がとび、出待ちのファンもいた。「もう瀬古さん以来のフィーバーじゃないですか。これだけ競技場に人が集まったっていうのは。出待ちもこれだけの人がいる。今、相当インパクトを与えている、陸上界、長距離界が盛り上がってるなと肌で感じる」とその人気ぶりに目を丸くした。

その後、自身のＸも更新。「瀬古さん以来の競技場への大観衆！当時と違うのは若い層、女子が多い事」と綴った。