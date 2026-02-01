「日プ新世界」タイプロ・ボイプラ…有名オーディション出身者が集結 元MIRAEメンバー・今日好き出演者なども参加で話題沸騰
【モデルプレス＝2026/02/01】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の練習生・練習生候補が2月1までに公開された。過去のオーディション参加者などが集まり、話題となっている。
2月1までに公式サイトでは練習生、そして練習生候補の38人が公開された。「101 PASS」として、2月2日12時〜2月4日12時までの練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票が行われる。
今回の参加者には、「PRODUCE10JAPAN SEASON2」（2021）に出演していた篠ヶ谷歩夢、「BOYS PLANET」（2023）に出演していた土田央修、チェン・リッキー、「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」（2023）に参加していた藤牧大雅が名を連ねる。「PROJECT 7」（2024）出身の安部結蘭、オム・スアンカワーテン、浅香孝太郎、大林悠成、ユ・ヒョンスンなども参加する。
さらに「timelesz project‐AUDITION‐（タイプロ）」（2024）出演の松田太雅、「STARLIGHT BOYS」（2024）出演の堀尾聖、「MAKEMATE1」（2024）出演の加藤大樹（ミドリダイキ）、「創造営2025」出演の澤井星名など有名オーディション出身者が集結。さらにデビュー経験のある元MIRAE（未来少年）のパク・シヨンも参加することとなり話題を集めている。
オーディション出身者のみならず、メンズモデルクリエイターとして活躍する小野慶人も練習生に。さらに、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」出演の後藤結、「今日、好きになりました。−ダナン編−」（2022）出演の南平達矢も名を連ねた。
すでにグループや人気オーディション番組で活躍を見せてきた練習生たちが揃った「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」。今後の番組にさらなる注目が集まる。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。
オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定。これまでJO1・INI・ME:Iがメジャーデビューを果たし、それぞれがめざましい活躍を見せている。（modelpress編集部）
