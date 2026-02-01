１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が１日、沖縄・金武キャンプに参加し、ブルペン入りした。

キャンプ初日。午前１１時１１分にブルペンに一番乗りで足を運んだ。捕手を座らせて直球とツーシームを交えて１８球。日米通算１６５勝右腕は「一番先に準備ができたんで、結果的に最初になりましたけど、気持ちよく投げることができましたし、少し力が自分が思ってたよりも入ってしまったんですけど、いいプレゼンだったかなと思います」とうなずいた。

１１年ぶりに日本球界に復帰。キャンプ初日からブルペン入りしたのは、新天地でのスタートに特別な思いがあったからだ。「特別ですし、しっかりいいスタートを切れるように。新しいチームで自分というものをアピールするために初日に入らないといけないかなと思って入りました」と力を込めた。キャンプ初日から報道陣やファンから熱視線を浴びた前田健。「あとは、今年はオリンピックやＷＢＣもあって、記者の方が減っていくと思うんで、早めに（ブルペンに）入っといた方がいいかなと思って。人が多いときに入っておこうと思って」と“マエケン節”で笑わせた。

球数は背番号１８と同じ１８球。「そこまで球数投げる予定ではなかったんで、だったら１８でいいかなと。本当特別な意味はないんですけど、背番号にちなんで１８球で終わりましたけど、今後は自分でプラン決めながらもう少し球数を投げていきますけど、初日っていうことで、縁起よく１８番で、１８球にしてみました」と明かした。

今後はさらに状態を上げていく。沖縄・金武キャンプ中に実戦形式での投球を見据える。「ライブＢＰなのか、シートバッティングなのか、どういう形になるかわかんないすけど、実戦形式はキャンプ中には投げるかなと思います」と思い描いた。