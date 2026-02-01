２月１日の東京９Ｒ・セントポーリア賞（３歳１勝クラス、芝１８００メートル＝１２頭立て）は、３番人気のラストスマイル（牡、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）が、勝ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分４６秒７（良）。

外の１０番枠から好スタートを決めて、そのまま２番手へ。逃げたフレイムスターを見る形で折り合い、直線で満を持して抜け出すと、そのまま押し切ってみせた。

デビューからコンビを組み続けてきた杉原誠人騎手は「前回も頑張ってくれましたけど、今回の方が出来が良かったと思いますし、普段も追い切りに乗ってきて状態の良さを感じていました。このメンバー相手にしっかりと勝ち切ってくれたことが、本当に良かったと思うし、まずは無事にいってほしいなと思っています。まだまだ良くなる馬だと思います」と、ゴール後にガッツポーズが飛び出した会心のレースを振り返った。

本間調教師は「内容は満足しています。スギ（杉原騎手）も思った通りに乗ってくれたし、一生懸命に調教をつけてくれているからね。ここをクリアできてひと安心。スギとも話して『距離は延びていい馬』ということなので、（次走は）これから相談して決めます」と語った。