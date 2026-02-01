タレントの関根勤（72）が1日放送のテレビ朝日「祝！徹子の部屋50周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」（前10・00）に出演。かつてものまねをして怒られた大物を明かす場面があった。

2日で放送50周年となる「徹子の部屋」の特番で、関根は同番組の初回から1年間、視聴者参加型のクイズコーナー「フラッシュクイズ」の進行を“ラビット関根”として担当。この日は時代を彩ったスターたちの出演回を振り返る場面もあり、その中にはジャイアント馬場さんのゲスト回の映像も。

これに、関根は「ジャイアント馬場に怒られたことがあるんですよ」と告白。「僕、馬場さんのマネしてたんですよ。それで、馬場さんの『水平チョップ』っていうのは、ロープに飛ばして来たところを“フンッ”（ってチョップ）するのをもっと面白くしようっていうんで、『マシンガン水平チョップ』って勝手に、馬場さんやらないのに（作って）。“シュポポポポ”ってやってて、その時にプロレス中継が終わって、振り返るってところがあったんですよ、生放送で。で、倉持アナウンサーだったんですよ、当時。“最近、馬場さんのまねをしている人がいますけど、馬場さんどう思いますか？”って言ったら“不謹慎です”って。怒っているんですよ。“うわ、ヤバいな”と思って」と回顧した。

「それで、何年か経って、僕が『笑っていいとも！』の日曜日特大号の司会をしていた時に、馬場さんがいらっしゃった時に、僕は“馬場さんのまねは1回もしたことがありません”っていう顔で、対応してたんですよ」と関根。「そしたら、女子のアナウンサーの人が馬場さんが怒ってるっていうのを知らないんですね。“そういえば関根さん、馬場さんのまねしてましたよね？”って言うんですよ。そしたら、そしたら馬場さんが“僕はね、シュポポポポなんて言わないよ”って。“すみません！”って」と平謝りだったという。

ただ「50（歳）過ぎて、お会いしたら、“今では感謝してますよ”って言ってくれたんです。良かったです。やっぱりね、モノマネする側ってご本人が嫌がっているのが一番嫌なんです」と苦笑した。