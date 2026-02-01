［直前診断］ ＜４＞スノーボード フリースタイルスキー

ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日の開幕が目前に迫っている。

最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。

アルペン 三木にも期待

ハーフパイプ（ＨＰ）は、男女ともに複数メダル獲得の期待がかかる。男子は今季ワールドカップ（Ｗ杯）で種目別首位に立つ戸塚優斗（ヨネックス）、昨季まで３季連続種目別総合優勝の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）らが高難度のルーチンを決めきれば、最大のライバルであるスコット・ジェームズ（豪）を抑えて優勝する可能性は十分ある。２０２２年北京五輪王者で連覇がかかるエースの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今月中旬のＷ杯で負ったけがからの回復具合が気がかりだ。

女子は昨季の世界選手権銀メダリストの１６歳・清水さら（同）の成長が著しい。今季はけがで出遅れたが、今月行われた賞金大会「Ｘゲームズ」で縦２回転横３回転の大技「ダブルコーク１０８０」を決めて初優勝。日本勢は同じ１６歳の工藤璃星（りせ）（同）や北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）、今季Ｗ杯１勝の小野光希（バートン）の五輪経験者２人も力があり上位を狙える。

男女ともに層が厚いのがビッグエア（ＢＡ）。男子は高回転技が武器の荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が爆発力あるエアを成功させれば金メダルに手が届く。昨季Ｗ杯種目別優勝の長谷川帝勝（たいが）（同）、昨季世界選手権王者の木俣椋真（ヤマゼン）、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）にも表彰台のチャンスがある。

女子は北京五輪銅の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が今月のＸゲームズで優勝し、スロープスタイル（ＳＳ）でもＷ杯で優勝するなど絶好調で五輪では２冠の可能性もありそうだ。１９歳で初出場の深田茉莉（ヤマゼン）、五輪２大会連続４位の岩渕麗楽（れいら）（バートン）らもメダルを狙う。

アルペン種目は女子パラレル大回転で昨季Ｗ杯総合優勝の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が優勝候補。五輪７大会連続出場を決めた４２歳の竹内智香（広島ガス）は現役ラストレースに臨む。（小沢理貴）

モーグル堀島２冠挑む…フリースタイル

男子モーグルは、北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が新種目のデュアルモーグルとの２種目で頂点に挑む。昨年３月の世界選手権ではそれぞれ金と銀に輝き、今季ワールドカップ（Ｗ杯）はここまでモーグルは４戦して２勝と２位が１回、１戦行われたデュアルモーグルも２位と安定感が際立つ。五輪はＷ杯通算１００勝を達成したミカエル・キングズベリー（カナダ）との一騎打ちの様相を呈している。女子は昨季世界選手権モーグル銀の冨高日向子（多摩大ク）らが上位をうかがう。

男子スキークロスで日本勢初のメダル獲得に期待がかかる須貝龍（りょう）（クレブ）は、昨年１２月に負った左大腿（だいたい）骨頭や右肋骨（ろっこつ）骨折からの復帰戦となる見通しだ。