¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÆó¤ÄÊÂ¤Ù¤ÆÅ´ÈÄ¾Æ¤¡Ä¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡ª¥¬¥¹´ÌÇËÎö¤Î¶²¤ì¡¡»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î¤³¤È
¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Ï¡¢¤ªÆé¤ä¾ÆÆù¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÂçÊÑÊØÍø¤Ê¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÖNITE¡×¤Î¸ø¼°X¡Ê@NITE_JP¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Î»ö¸Î¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¬¥¹´Ì¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¼Â¸³Æ°²è
²áÇ®¤µ¤ì¤¿¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇËÎö¤¹¤ë»ö¸Î¤â¡Ä
NITE ¤ËÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿À½ÉÊ»ö¸Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯ÅÙ¤«¤é2023Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Î»ö¸Î¤Ï91·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ä´ºº¤¬´°Î»¤·¤¿ 86·ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î¸í»ÈÍÑŽ¥ÉÔÃí°Õ¤¬¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Ìó4³ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬°Û¾ï¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¡×¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£²áÇ®¤µ¤ì¤¿¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇËÎö¤·¡¢¡Ö»àË´»ö¸Î¡×¤ä¡Ö¤ä¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¿ÍÅªÈï³²¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢NITE¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤ò³Î¼Â¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤òÌµÍý¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤º¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñµºÜ¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤Ë½¾¤¦¡£
¢¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤òÀµ¤·¤¯»È¤¦¡£
¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬°Û¾ï¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÊÎã¡Ë¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤ò 2 Âæ°Ê¾åÊÂ¤Ù¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
£¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤«¤é¼è¤ê³°¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î 40¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¡£
40¡î°Ê¾å¤Î¹â²¹²¼¤äÇ®¸»¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÖNITE¡×¡¡¸ø¼°X¡¿ÆéÎÁÍý¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í
¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÖNITE¡×¡¡¸ø¼°¡¿¡ÈNO MORE ¥Ü¥ó¥ÙÇËÎö¡É
¡ÁÌó 4 ³ä¤¬¸í»ÈÍÑŽ¥ÉÔÃí°Õ ¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Î»ö¸Î¡×¤òËÉ¤°£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Á