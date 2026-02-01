約1080万円！

日産のメキシコ法人は2025年12月10日、ピックアップトラック「フロンティア」の特別仕様車「フロンティア V6 PRO-4X NISMO」を限定250台で発売しました。

フロンティアは、往年の「ダットサントラック」をルーツとするピックアップトラックで、長年にわたり高い耐久性と実用性を武器に進化を続けてきた世界戦略車です。

【画像】超カッコいい！ これが約1080万円の日産「“新”カクカク“本格四駆”」です！ 画像で見る（60枚）

トヨタ「ハイラックス」や三菱「トライトン」と同じミドルクラスに属し、メキシコ市場では日産ブランドを支える主力モデルのひとつに位置付けられています。

今回メキシコで発表されたフロンティア V6 PRO-4X NISMOは、オフロード志向の既存グレードでイメージリーダー的な「PRO-4X」をベースに、日産のモータースポーツ部門「NISMO」の専用パーツを装着した特別仕様車となります。

特別装備は、NISMOブラックホイール、NISMOフードデカール、NISMOサイドデカール、NISMOサスペンションキット、NISMOエキゾーストシステム。外観上の演出にとどまらず、走行面でもベース車との差別化が図られており、NISMOならではのスポーティな個性を強調しています。

ボディサイズは全長5338mm×全幅1896mm×全高1852mm、ホイールベース3200mm、最低地上高218mm。パワートレインは、最高出力310馬力・最大トルク281lb-ftを発生する3.8リッターV型6気筒ガソリンエンジンに9速ATを組み合わせています。駆動方式は4WDです。

価格は124万9900ペソ（約1080万円）。同社のマーケティング・シニアディレクターは「NISMOラインの導入により、フロンティアはパーソナライゼーションと走行能力において新たな次元に到達しました」とコメントしています。

NISMOパーツを装着したフロンティアをラインアップするのは今回が初の試みです。フロンティアの長い歴史において新たな一章を刻む存在になりそうです。