¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×àÌòËþ¥Ü¥Ç¥£á²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÂçÃÀ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÂî¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤â¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î4·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×
¡¡àÌòËþ¥Ü¥Ç¥£á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬2026Ç¯ÅÙ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î4·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬3·î7Æü(ÅÚ)¤ËÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯È©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿É½»æ¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤á¤¯¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯Ä¹¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¡ÖßÚÎö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²áµî¡Ä¥¤¥Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÂî¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤â¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£