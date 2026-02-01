¡Ö20Ç¯Âå¤ÇÂ¿Ê¬°ìÈÖ!!²áµîºÇ¶¯¡×¥Ö¥é¥ó¥Á¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼ºãÌÚÍ®ÍÕà°µ´¬á¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤°¡×¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¤Ã¤¿¤¯¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ(26)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖENTAME36¡ëC¡×¤Ø¤Î·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¼ë¤Ë¤Û¤É¤±¤ë¡×(¤¤¤º¤ì¤âÆÁ´Ö½ñÅ¹)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤°¡×¡Ö20Ç¯Âå¤ÇÂ¿Ê¬°ìÈÖ!!¡¡²áµîºÇ¶¯¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÌ¥ÎÏÅª¡ª¡×¡Ö¹¶¤á¹¶¤áºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¤Ã¤¿¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºãÌÚ¤Ï2019Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¯¥í¥¬¥é¥¹2¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢22Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£