¡ÖÁá¤¯Ãå¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò½éÈäÏª
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î1Æü¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö26¡×¤«¤é¡Ö19¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¡Ø°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø°Õ³°¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÏÁá¤¯Ãå¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¡£Êá¼ê¤ÏºÂ¤é¤»¤º¡¢Î©¤¿¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç26µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¡Ö¡Ê¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡ËÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤¤¤¤Ê¤ê¡ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡ËÅê¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÇÌµÍý¤·¤Æ¤±¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤á¤Ê¤Î¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£