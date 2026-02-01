¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤¬Ï¢º¿¤¹¤ëÆü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¥¸Í¹¯»ËàÆÍÁ³¤Î´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×á¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤¢¤¡¡Á¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ª´é¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤«¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬Ï¢º¿¤¹¤ëÆü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ïº£Æü¤¬¤½¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ç...¡×¤È¿´¾ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÔ±¿¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌÀÆü¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ë¤³¤¿¤Þ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤È¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î2ºîÉÊ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆÍÁ³¤ÎÄ¶¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤¡¡Á¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ª´é¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¥¸Í¤¯¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÆü¤¬¤¢¤ë¤ó¤À...¤È¿Æ¶á´¶ ¾Ð¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£