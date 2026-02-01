【殿堂入り】クックパッドで人気！たくさん食べても罪悪感少ない◎「高野豆腐の感激唐揚げ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.107】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

お肉よりヘルシー◎高野豆腐の唐揚げ

お肉の唐揚げはおいしいけれど、カロリーが気になってしまう。そんな時に、罪悪感少なく食べられる唐揚げがあると嬉しいですよね。今回はパクパク食べてもお肉よりヘルシーな、殿堂入り唐揚げレシピをご紹介します。

つくれぽ1100件超の人気レシピ「高野豆腐で✩感激唐揚げ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：高野豆腐は切らずにちぎる！



ポイント2：下味をしっかりつけて揚げる！



おいしい唐揚げを作るには、高野豆腐の下ごしらえが大切。包丁を使わず手でちぎることで、味のしみこみが良くなります。ちぎった高野豆腐に下味をしっかりしみこませてから、衣をつけて油で揚げましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「とってもおいしかったです！罪悪感なくパクパク食べられました」「何度作っても飽きないおいしさ◎」といった声がたくさん届いています。

リピートつくれぽも多く、1100件以上の感謝の声が届いている唐揚げレシピ。少々食べすぎても罪悪感が少ないから、体に気を使っていてもお腹いっぱい唐揚げの味わいを堪能できます。ぜひ高野豆腐で作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

