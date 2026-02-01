東京・晴海ふ頭に「ＴＯＫＹＯ」の文字、ＪＲ上野駅の新しいシンボルとなっている「ＵＥＮＯ」をかたどったオブジェ。

「文字モニュメント」と呼ばれる、地名などを立体的な文字で表した看板を、駅前や観光地などで見る機会が増えた。その背景を探ってみた。（及川昭夫）

１月上旬、都心からの日帰り観光スポットとして知られる埼玉県秩父市を訪れた。西武秩父駅前にあったのが、高さ約１・３メートル、横幅約４・５メートル、巨大な「ＣＨＩＣＨＩＢＵ」の文字の看板。

駅を利用する観光客らが次々と立ち止まり、スマホを手に撮影したり、文字の後ろに並んで記念撮影したり。埼玉県熊谷市から訪れた会社員の女性（５４）は「目を引くので思わず撮影したくなる」。大学生の娘（２２）は「留守番の家族に写真を送れば、ひと目でどこに行ったかを分かってもらえる」と話す。

このモニュメントは２年前に秩父市が設置した。市観光課長の中島学さんは「新たな撮影スポットとして、観光で訪れた人たちに楽しんでもらいたい。撮った写真をＳＮＳなどに投稿してもらい、秩父の魅力を発信してもらえたらうれしい」と期待を寄せる。夜は文字が点灯し、違った駅前の景色を楽しめる。

◇

近年、東京・晴海の五輪・パラリンピック選手村跡地に設置された「ＴＯＫＹＯ」や、東京・上野駅前の広場に置かれた白い文字の「ＵＥＮＯ」、大阪市の天王寺公園にある「ＯＳＡＫＡ」など、文字モニュメントが次々と登場している。

都市だけではない。人口約１万４０００人、田園風景が広がる兵庫県南西部の佐用町も昨年、幅約６メートル、高さ約１・５メートルの文字モニュメント「ＤＯ ＳＡＹＯ」を導入。こちらは移動式だ。夏は西日本最大級と言われ、観光客が集まるヒマワリ畑の前に、秋は公園にある県指定天然記念物の大イチョウの前に移動する。町観光協会の担当者は「自然と調和した文字モニュメントが家族連れなどに人気です」と話す。

立体文字の看板やモニュメントのデザインと製造を手がける「ＬＡＢＯＲＩ（ラボリ）」（埼玉県志木市）社長の岡村直樹さんは「コロナ禍が終息して以降、自治体からの問い合わせが増えた」と打ち明ける。観光客が戻る中、パッと見てどこだか分かりやすい文字モニュメントを通じて、撮影して発信したくなる「映えスポット」を作り、ＳＮＳ投稿を通じてＰＲしてもらうのが狙いとみられる。「アルファベットのモニュメントが多いのはおしゃれなだけでなく、海外からの観光客も理解できるからでしょう」と岡村さん。

◇

観光客を増やすこと以外にも効果があるという。関東学院大教授の牧瀬稔さん（自治体政策学）は「『シビックプライド』を高める効果もあります」と話す。

シビックプライドとは、「市民のまちに対する誇り」といった意味。地元の人の郷土愛はもちろん、出身ではない人も、その地域を大切に思い、よくしていこうとの当事者意識を抱くことだ。

まちのシンボルとなる文字モニュメントを設置すれば、「この街に住んでいる」「この街を訪れた」といった意識を抱きやすい。充実した子育て支援や、交通利便性の高さ、自慢の農産品があるといった、その自治体が持つ魅力に気付いてもらうきっかけにもなる。

神戸市が２０１７年に神戸港の「メリケンパーク」に設置した「ＢＥ ＫＯＢＥ」のモニュメントは、「神戸の魅力は人である」というメッセージを発信し、シビックプライドを醸成させることを狙った。人気となり、現在は道の駅や、サイクリングロードなど市内５か所に設置している。市の担当者は「市の施設の利用者増加などにつながっている」と話す。

牧瀬さんは「地域と関わる地域外の人が増えれば、自治体へのふるさと納税が増える可能性もある。シビックプライドを高めることは、Ｕターン就職や移住者の増加などで、人口減を食い止める効果も期待できる」と話す。文字モニュメントはこれからも増えそうだ。

小さなサイズも

好きな場所に持ち運べる小さな文字モニュメントもある。

青森県弘前市で土産物の企画・製造を手がける「田村商店」が２０２１年に販売を始めたのは、アクリル製の手のひらサイズ。青森市のＪＲ青森駅近くの海浜公園にある文字モニュメントとそっくりの「ＡＯＭＯＲＩスタンド」は、幅約１１センチ、高さ約３センチ。

「お気に入りの場所で、風景と一緒に、写り込ませて撮影できる」と田村商店の田村訓さん。ＳＮＳなどで評判となり、県内外の土産物店などから注文が相次ぎ、これまで製作した「ご当地スタンド」シリーズは「ＨＩＲＯＳＡＫＩ」（弘前）や「ＯＭＡ」（大間）、「ＨＡＫＯＤＡＴＥ」（函館）など近隣地域を中心に１００以上にのぼる。

「ＡＯＭＯＲＩスタンド」は同社の通販サイトで販売している。

◇

取材や旅先で、これまで何度か文字モニュメントを見かけては撮影してきた。

観光客を増やしたい、地域への愛着を深めたい――。設置の背景には様々な狙いや事情があると知り、これからは少し深読みすることで、その地域への理解を広げたい。