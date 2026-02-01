Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬»Ë¾å½é¤Î4´§Ã£À®¡¡ÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡Âîµå½÷»Ò¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬1Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎËÅÄ»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº®¹ç¤È½÷»Ò¤Î2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾å½é¤ÎÁ´ÆüËÜ4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½÷»Ò¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄ¥ËÜÈþ¤Ï¡¢º®¹ç¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¡Ê18¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¹ºêÈþÍ®¡Ê23¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¡á¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê25¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡á¤¬18¡¢19Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½÷»Ò¤Èº®¹ç¤òÀ©¤·¤Æ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï½¾Íè¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬Æ±°ì¤ÎÆüÄø¡¢²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÏÊ¬Î¥³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£